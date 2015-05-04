WizzAir прокомментировал возможность возобновления рейсов в Баку

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Венгерско-польская лоу-кост авиакомпания WizzAir готова рассмотреть новые предложения по аэропортовским пошлинам и сборам для возобновления полетов в Баку.

Как сообщили Report в WizzAir, в апреле азербайджанское правительство заявило о намерении представить новые предложения по пошлинам и сборам.

"В то время как мы уже составили план полетов по маршрутам на 2015 год, мы готовы рассмотреть новые предложения, которые можем получить. Если аэропортовские пошлины и налоги позволят нам осуществлять бюджетные полеты в Азербайджан, то, когда решение будет принято, об этом будет сообщено", - заявили в авиакомпании.

Отметим, что в конце апреля на встрече с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Питером Сиярто в Будапеште министр экономики и промышленности Шахин Мустафаев заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился решить вопрос в связи с возобновлением прямых рейсов между столицами двух стран.