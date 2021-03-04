Wizz Air возобновляет полеты из Грузии

Авиакомпания будет выполнять 45 рейсов в неделю по 20 направлениям

Венгерский лоукостер авиакомпания Wizz Air возобновит полеты из международного аэропорта Кутаиси в Грузии в конце этого месяца.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

По словам министра, авиакомпания будет выполнять 45 рейсов в неделю по 20 направлениям.

Н.Турнава отметила, что в конце марта компания Wizz Air Abu Dhabi войдет на авиационный рынок Грузии и будет выполнять полеты по маршруту Абу-Даби - Кутаиси - Абу-Даби два раза в неделю.