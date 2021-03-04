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Wizz Air возобновляет полеты из Грузии

Wizz Air возобновляет полеты из Грузии Авиакомпания будет выполнять 45 рейсов в неделю по 20 направлениям
Инфраструктура
4 марта 2021 г. 13:28
Wizz Air возобновляет полеты из Грузии
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Венгерский лоукостер авиакомпания Wizz Air возобновит полеты из международного аэропорта Кутаиси в Грузии в конце этого месяца.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

По словам министра, авиакомпания будет выполнять 45 рейсов в неделю по 20 направлениям.

Н.Турнава отметила, что в конце марта компания Wizz Air Abu Dhabi войдет на авиационный рынок Грузии и будет выполнять полеты по маршруту Абу-Даби - Кутаиси - Абу-Даби два раза в неделю.

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Версия на английском языке Wizz Air resumes flights from Georgia
Версия на азербайджанском языке “Wizz Air” Gürcüstandan uçuşları bərpa edir

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