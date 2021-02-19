Wizz Air не планирует возобновлять полеты из Грузии

Венгерский лоукост Wizz Air не сможет восстановить свою базу в Грузии до конца этого месяца

Венгерский лоукост Wizz Air не сможет восстановить свою базу в Грузии до конца этого месяца.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил представитель компании Андраш Радо в интервью телеканалу Formula.

По его словам, база лоукостера в Кутаиси может быть восстановлена в случае возникновения спроса.

Представитель компании отметил, что возобновление полетов из Грузии зависит от двух факторов – спроса и ограничений на въезд граждан из третьих стран на территорию Евросоюза: "Мы пытаемся получить разрешения на полеты между Грузией и другими странами. Но это непросто. К сожалению, еще не найдено ни одного направления, по которому мы могли бы выполнить рейс из международного аэропорта Кутаиси. Именно поэтому мы считаем, что еще рано говорить о возобновлении полетов в марте".

База Wizz Air в Грузии начала свою деятельность в 2016 году. В июле 2020 года компания покинула грузинский рынок. До пандемии коронавируса авиакомпания выполняла регулярные рейсы из Кутаиси по 40 различным направлениям.