Wizz Air может летать в регионы Азербайджана

Делегация во главе с исполнительным вице-президентом венгерской низкобюджетной авиакомпании Wizz Air Овейном Джонсом встретилась с заместителем министра цифрового развития и транспорта Рахманом Гумматовым.

Делегация во главе с исполнительным вице-президентом венгерской низкобюджетной авиакомпании Wizz Air Овейном Джонсом встретилась с заместителем министра цифрового развития и транспорта Рахманом Гумматовым.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, на встрече, в которой также принял участие посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Йозеф Торман, обсуждались вопросы сотрудничества с Wizz Air.

Стороны обменялись мнениями о возможностях увеличения количества рейсов компании как в Баку, так и в регионы.

O.Джонс выразил заинтересованность в увеличении числа рейсов в страну.