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Wizz Air может летать в регионы Азербайджана

Wizz Air может летать в регионы Азербайджана Делегация во главе с исполнительным вице-президентом венгерской низкобюджетной авиакомпании Wizz Air Овейном Джонсом встретилась с заместителем министра цифрового развития и транспорта Рахманом Гумматовым.
Инфраструктура
13 января 2023 г. 13:12
Wizz Air может летать в регионы Азербайджана

Делегация во главе с исполнительным вице-президентом венгерской низкобюджетной авиакомпании Wizz Air Овейном Джонсом встретилась с заместителем министра цифрового развития и транспорта Рахманом Гумматовым.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, на встрече, в которой также принял участие посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Йозеф Торман, обсуждались вопросы сотрудничества с Wizz Air.

Стороны обменялись мнениями о возможностях увеличения количества рейсов компании как в Баку, так и в регионы.

O.Джонс выразил заинтересованность в увеличении числа рейсов в страну.

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Версия на английском языке ФотоWizz Air may start flights from districts of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Фото“Wizz Air”in Azərbaycanın regionlarından uçuşlara başlaması müzakirə olunub

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