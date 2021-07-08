Wizz Air Abu Dhabi будет летать в Баку

Рейс в Баку будет выполняться два раза в неделю по вторникам и субботам

Wizz Air Abu Dhabi, национальная авиакомпания ОАЭ, объявила о своем новом маршруте в Баку, который начинается 14 августа 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на арабские СМИ, с запуском нового маршрута авиакомпания теперь будет летать по 29 направлениям. В настоящее время Азербайджан находится в зеленом списке стран Абу-Даби, что означает, что путешественники не будут обязаны проходить карантин по прибытии или при возвращении в столицу ОАЭ.

Рейс в Баку будет выполняться два раза в неделю по вторникам и субботам.

Кис Ван Шайк, управляющий директор Wizz Air Abu Dhabi, сказал: «Мы снова добавляем новое и интересное направление в нашу маршрутную сеть. Баку - это город, не похожий ни на какой другой, с уникальным слиянием культур, предлагающим широкое разнообразие для всех. от гостеприимства, истории до еды и напитков. По мере того, как ограничения во всем мире начинают ослабевать, мы продолжаем предоставлять больше возможностей для путешествий для тех, кто хочет путешествовать - мы с нетерпением ждем встречи с вами на борту в ближайшее время".

Wizz Air Abu Dhabi располагает самым молодым флотом, состоящим из четырех новейших самолетов Airbus A321neo с самым низким уровнем расхода топлива, выбросов и шума.

Авиакомпания также представила новую эру санитарно-гигиенических путешествий по своей сети с усиленными мерами гигиены для обеспечения здоровья и безопасности пассажиров и экипажа.