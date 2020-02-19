Вюсал Керимли: В центре города тарифы должны быть другими

"В этом году в связи с паркингом мы привлекли международные консалтинговые службы, функционирующие в этой сфере, чтобы проанализировать вопрос паркинга в городе Баку не только с точки зрения инфраструктуры, но и в экономическом отношении. Потому что город должен быть разделен на зоны".

Как передает Report, об этом на приеме у Президента Азербайджана Ильхама Алиева сказал председатель Правления Бакинского транспортного агентства Вюсал Керимли.

"Есть ночное время. Надо проанализировать какие дороги свободны, когда в городе имеются пробки, и решить где, сколько и какие паркинги строить – подземные, уличные или модульные, особенно рядом с моллами и в основных местах жительства людей, и определить их тарифы. В центре города тарифы должны быть другими. Зона «В» должна иметь иной тариф. В связи с этим мы по итогам первой половины года вместе с другими соответствующими структурами подготовим и представим Вам совместный отчет о результатах проделанной работы", - отметил В.Керимли.