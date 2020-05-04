​Вюсал Керимли: С 24 марта перевезено более 20 млн пассажиров

Со дня введения в Азербайджане особого карантинного режима - 24 марта по сегодняшний день в столице было перевезено более 20 млн пассажиров.
Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Бакинского транспортного агентства Вюсал Керимли на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.
По его словам, в настоящее время в Баку пассажиров обслуживают 1 750 автобусов.
"Были наняты новые водители для работы на экспресс-линиях", - отметил он.
В. Керимли также сказал, что в рамках борьбы с пандемией коронавируса в автобусах регулярно проводились дезинфекционные работы.