Наверх

Вюсал Керимли: С 24 марта перевезено более 20 млн пассажиров

​Вюсал Керимли: С 24 марта перевезено более 20 млн пассажиров

© Report

Со дня введения в Азербайджане особого карантинного режима - 24 марта по сегодняшний день в столице было перевезено более 20 млн пассажиров.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Бакинского транспортного агентства Вюсал Керимли на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

По его словам, в настоящее время в Баку пассажиров обслуживают 1 750 автобусов.

"Были наняты новые водители для работы на экспресс-линиях", - отметил он.

В. Керимли также сказал, что в рамках борьбы с пандемией коронавируса в автобусах регулярно проводились дезинфекционные работы.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!