​Вюсал Керимли: С 24 марта перевезено более 20 млн пассажиров

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Со дня введения в Азербайджане особого карантинного режима - 24 марта по сегодняшний день в столице было перевезено более 20 млн пассажиров.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Бакинского транспортного агентства Вюсал Керимли на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

По его словам, в настоящее время в Баку пассажиров обслуживают 1 750 автобусов.

"Были наняты новые водители для работы на экспресс-линиях", - отметил он.

В. Керимли также сказал, что в рамках борьбы с пандемией коронавируса в автобусах регулярно проводились дезинфекционные работы.