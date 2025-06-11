Вюсал Гасымлы: Средний коридор - важная платформа для межкультурного диалога

15:36

Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) - это не только географический маршрут, но и важная платформа для межкультурного диалога и устойчивого развития.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации Вюсал Гасымлы на мероприятии "Средний коридор 360°: От геополитики к цифровой трансформации, от семьи к зеленому развитию" в Баку.

Он отметил, что Средний коридор - это не просто транспортный маршрут, а целая экосистема.

"Мы должны рассматривать его всесторонне. Такой подход охватывает множество вопросов, начиная от геополитики до цифровой трансформации, развития семьи и поддержки пожилых людей. Средний коридор также является пространством социально-экономического, межцивилизационного и культурного синтеза. В этом смысле мы должны воспринимать этот коридор не только как транзитный маршрут, но и как широкую экосистему", - отметил Гасымлы.