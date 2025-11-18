Вюсал Гасымлы: Азербайджан усиливает транспортную связность для укрепления своей роли в регионе

Азербайджан рассматривает развитие транспортной и логистической связности как один из ключевых элементов своей экономической стратегии.

Как сообщает Report, об этом на первом Азербайджано-американском форуме мозговых центров заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы.

По его словам, страна последовательно наращивает инвестиции в инфраструктуру, чтобы укрепить свою роль в региональных и международных транспортных маршрутах.

"Азербайджан вкладывает значительные средства в развитие связности. В частности, Бакинский международный морской торговый порт сегодня является крупнейшим на Каспийском побережье с пропускной способностью около 15 млн тонн. В прошлом году президент Ильхам Алиев поручил увеличить его мощность до 25 млн тонн в год", - подчеркнул Гасымлы.

Он добавил, что расширение порта и развитие транспортных коридоров позволит Азербайджану укрепить позиции ключевого транзитного узла и создать новые возможности для торговли и инвестиций в регионе.