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Вюсал Асланов: К концу 2030 года в Баку построят 4 пересадочные станции

Вюсал Асланов: К концу 2030 года в Баку построят 4 пересадочные станции 13^15
Инфраструктура
20 января 2025 г. 13:32
Вюсал Асланов: К концу 2030 года в Баку построят 4 пересадочные станции

В Баку до конца 2030 года будет построено 10 новых станций метро, из них четыре - пересадочные.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель ЗАО "Бакинский метрополитен" Вюсал Асланов.

По его словам, места для новых 10 станций уже определен:

"В настоящее время метрополитен имеет две пересадочные станции. Первая - пересечение "Фиолетовой" линии с "Зеленой" на станции "Мемар Аджеми", вторая - пересечение "Красной" линии с "Зеленой" на станции "28 Мая". Из 10 новый станций четыре будут пересадочными. Это пересечение "Фиолетовой" линии с "Зеленой" на станции "Низами", "Красной" линии с "Фиолетовой" на станции "Сахиль", "Зеленой" линии с "Фиолетовой" на станции "Хатаи" и "Зеленой" линии с "Красной" на станции "Ази Асланов".

По его словам, эти пересечения существенно повлияют на более гибкое передвижение пассажиров и снижение загруженности.

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Версия на азербайджанском языке Vüsal Aslanov: "Bakıda tikiləcək 10 metro stansiyasının konseptual yerləri artıq bəllidir"

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