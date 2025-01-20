Вюсал Асланов: Эскалаторы в бакинском метро в 2024 году останавливались около 2,9 тыс. раз

12:53

Эскалаторы Бакинского метрополитена в 2024 году останавливались 2 845 раз, из которых только 13% были вызваны техническими причинами.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель ЗАО Бакинский метрополитен Вюсал Асланов.

"В метро действует 115 эскалаторов, и их остановки в основном были вызваны поведением пассажиров. К сожалению, в половине случаев эскалаторы останавливаются из-за нажатия без надобности кнопки аварийной остановки. Это вызывает беспокойство и путаницу среди пассажиров, а также нарушает работу метро. Кроме того, негативное влияние оказывают такие действия, как удерживание закрывающихся дверей вагонов, создание препятствий для входящих и выходящих пассажиров", - подчеркнул Асланов.

Глава метрополитена призвал пассажиров строго соблюдать правила технической безопасности: "В прошлом году мы перевезли около 229-230 млн пассажиров. Обеспечение их безопасности — одна из наших главных задач, и мы продолжим принимать меры в этом направлении. Однако, хотелось бы, чтобы пассажиры проявляли больше ответственности".