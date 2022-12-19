Выполнение рейсов по маршруту Баку-Нахчыван вновь отложено

В связи с ухудшением погодных условий в Нахчыване вновь отложено выполнение запланированных на 19 декабря рейсов авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии" из Международного аэропорта Гейдар Алиев в этом направлении и обратно.

В связи с ухудшением погодных условий в Нахчыване вновь отложено выполнение запланированных на 19 декабря рейсов авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии" из Международного аэропорта Гейдар Алиев в этом направлении и обратно.

Как передает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL), в целях безопасности полетов, все рейсы будут выполнены только при благоприятных погодных условиях.

AZAL просит пассажиров данных рейсов следить за последней информацией на страницах официальных аккаунтов авиакомпании в социальных сетях и в средствах массовой информации.

В случае возникновения дополнительных вопросов можно обращаться в круглосуточный call-центр авиакомпании по электронной почте [email protected], либо по WhatsApp: +994 55 204 65 54, +994 70 437 40 86.