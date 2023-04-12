Вынужденные переселенцы вернутся в город Физули в будущем году

Возвращение вынужденных переселенцев в город Физули начнется в будущем году.

Возвращение вынужденных переселенцев в город Физули начнется в будущем году.

Как сообщает Report, об этом первый заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Намиг Гумматов заявил сегодня в Международном аэропорту Физули на заседании рабочей группы по вопросам градостроительства при межведомственном центре координационного штаба.

"В этом направлении проводятся серьезные работы. Для возвращения вынужденных переселенцев необходимо ускорить исполнение других проектов", - отметил он.

Кроме того, по словам зампредседателя, в скором времени в Физули начнется строительство центральной больницы: "Министерство образования приступит к строительству профлицея. Важно создать там необходимую для проживания инфраструктуру. Мы продолжаем работу, чтобы добиться этой цели".