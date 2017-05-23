Выдвинуто три предложения по созданию особой экономической зоны в Аляте

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Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Международная консалтинговая компания выдвинула три основных предложения в связи с созданием особой экономической зоны в поселке Алят Гарадагского района. Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики Шахин Мустафаев.

"Компания DP World (ОАЭ) предложит генплан территории, разработку законопроекта зоны свободной торговли, внесение изменений в законодательство, технико-экономическое обоснование", - сказал министр.

По словам Ш. Мустафаева, после обсуждения с представителями госструктур предложения будут направлены на рассмотрение главы государства.

Министр добавил, что в 2016 году объем перевалки грузов в Бакинском порту составил 3 млн тонн, в новом порту эта цифра достигнет 15 млн тонн.

"В первом квартале 2017 года перевозка автомобилей увеличилась на 50%. Кроме того, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем нефтяных перевозок вырос на 34%, ненефтяных – на 50%", - отметил Ш. Мустафаев.