​Выдвинуто предложение об изменении автобусных маршрутов - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Выдвинуто предложение о повторной организации системы общественного транспорта в центре Баку. Предложение в основном связано с адаптацией линий маршрутных автобусов в центре города в целях ликвидации плотности транспортных средств.

Об этом Report сообщил пребывающий с визитом в Азербайджане главный специалист по градостроительству Азиатского банка развития (ADB) Дэвид Маргонсзтерн (David Margonsztern).

По его словам, на основе обращения министерства финансов подготовлены технические предложения, связанные с повторной организацией автобусной сети в центре Баку. В настоящее время проект обсуждается ООО "Baku Bus" MMC, ООО "Бакы сернишин неглийяты" и другими операторами пассажирской перевозки.

По мнению специалистов, плотность транспорта в центре Баку, конкуренция, проводимая сотнями частных операторов для привлечения большего количества пассажиров, приводят к перегруженности дорожной сети.

"Как известно, ООО "Baku Bus" создано государством и в Баку доставлены новые автобусы. Наше предложение заключается в повторной организации системы общественного транспорта в центре Баку. Одно из предложений в новом проекте связано с незначительным изменением нынешней системы пассажирской перевозки.

Мы предлагаем изменить в центре автобусные маршруты, так как из-за конкуренции многие маршруты повторяются.

Мы предлагаем, чтобы маршрутные линии были оптимальными, а лицензии выдавались операторам, которые будут управлять отдельными маршрутами. Правда, перейти из одной системы в другую за одну ночь сложно", - сказал Д.Маргонсзтерн.

Эксперт заявил, что во всех развитых странах операторы пассажирской перевозки добиваются превосходства не по количеству пассажиров, а по протяженности маршрута, что предотвращает возможность конкуренции автобусов для сбора наибольшего числа пассажиров: "Это приводит к экологической чистоте, комфорту, обходительному обращению водителей, в целом, к более дружелюбной обстановке в общественном транспорте".

В проект также входят вопросы, связанные с изменением места остановок, повторной организацией переходов, управлением светофорами и дорожным движением и пр. В новшества, предложенные экспертами Азиатского банка развития в транспортной сфере, входят также ряд инновационных решений. В предложении также отразились вопросы передвижения автобусов в одном направлении, а других транспортных средств - в противоположном направлении.