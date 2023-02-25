Выдержит ли Баку землетрясение? - В гостях у Гамида Гамидова архитектор Эльчин Алиев

Гостем традиционного пятничного подкаста "Поговорим?" журналиста Гамида Гамидова стал известный архитектор Эльчин Алиев.
В беседе были затронуты различные темы, в том числе ведущий и гость обсудили облик современного Баку, состояние фасадов зданий города, а также будущее столицы.
Не был обойден вниманием и ставший актуальным на фоне недавних разрушительных землетрясений в Турции вопрос сейсмостойкости зданий, конечно, в первую очередь, жилых домов и "спальных" районов, коррупции в строительном секторе и соблюдения норм сейсмоустойчивости при строительстве.
Архитектор порассуждал о том, как должно идти строительство в Баку, когда появится генплан столицы и нужно ли создать соответствующую комиссию при президенте Азербайджана.