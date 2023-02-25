Выдержит ли Баку землетрясение? - В гостях у Гамида Гамидова архитектор Эльчин Алиев

Гостем традиционного пятничного подкаста "Поговорим?" журналиста Гамида Гамидова стал известный архитектор Эльчин Алиев.

Гостем традиционного пятничного подкаста "Поговорим?" журналиста Гамида Гамидова стал известный архитектор Эльчин Алиев.

В беседе были затронуты различные темы, в том числе ведущий и гость обсудили облик современного Баку, состояние фасадов зданий города, а также будущее столицы.

Не был обойден вниманием и ставший актуальным на фоне недавних разрушительных землетрясений в Турции вопрос сейсмостойкости зданий, конечно, в первую очередь, жилых домов и "спальных" районов, коррупции в строительном секторе и соблюдения норм сейсмоустойчивости при строительстве.

Архитектор порассуждал о том, как должно идти строительство в Баку, когда появится генплан столицы и нужно ли создать соответствующую комиссию при президенте Азербайджана.