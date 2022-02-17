Выданное предпринимателю разрешение признано недействительным

Стали известны некоторые детали в связи с протестом водителей TIR на проспекте Гейдара Алиева.

Стали известны некоторые подробности в связи с протестом водителей TIR на проспекте Гейдара Алиева.

Как сообщили Report в Министерстве цифрового развития и транспорта, четыре TIR принадлежат одному предпринимателю-перевозчику.

В заявлении министерства отмечается, что в сотрудничестве с Международной ассоциацией автомобильных перевозчиков Азербайджана (ABADA) при выдаче бланков-разрешений перевозчикам осуществляется обмен информацией о реальных потребностях перевозчиков.

“Против такого разделения выступил только один перевозчик - Рамиш Джафаров, который требовал для себя дополнительных привилегий и угрожал представителям госоргана", - говорится в сообщении.

Несмотря на то, что ответственные сотрудники ГСАТ неоднократно давали соответствующие разъяснения касательно законодательства, Р.Джафаров в разное время неоднократно нарушал общественный порядок с целью получения бланков-разрешений, превышающих реальный спрос, применяя шантаж и угрозы, совершал незаконные действия, своими действиями нарушал работу службы.

В последний раз Р.Джафаров нарушил работу службы 27 декабря 2021 года. В результате служба обратилась в Наримановское районное управление полиции. По решению суда Джафаров был приговорен к 15 суткам административного ареста.

Р.Джафаров и ранее нарушал закон. Так, в письме отдела исполнения и пробации Сураханского района города Баку от 17 января 2018 года Министерству юстиции была высказана просьба приостановить выдачу ему соответствующих разрешений на перевозку автомобильным транспортом в связи с незаконным вывозом из страны автотранспортного средства, приобретенного по договору лизинга, и признать выданные разрешения недействительными.