О нас
Report Georgia
Аудио новости

Выданное предпринимателю разрешение признано недействительным

Выданное предпринимателю разрешение признано недействительным Стали известны некоторые детали в связи с протестом водителей TIR на проспекте Гейдара Алиева.
Инфраструктура
17 февраля 2022 г. 15:50
Выданное предпринимателю разрешение признано недействительным

Стали известны некоторые подробности в связи с протестом водителей TIR на проспекте Гейдара Алиева.

Как сообщили Report в Министерстве цифрового развития и транспорта, четыре TIR принадлежат одному предпринимателю-перевозчику.

В заявлении министерства отмечается, что в сотрудничестве с Международной ассоциацией автомобильных перевозчиков Азербайджана (ABADA) при выдаче бланков-разрешений перевозчикам осуществляется обмен информацией о реальных потребностях перевозчиков.

“Против такого разделения выступил только один перевозчик - Рамиш Джафаров, который требовал для себя дополнительных привилегий и угрожал представителям госоргана", - говорится в сообщении.

Несмотря на то, что ответственные сотрудники ГСАТ неоднократно давали соответствующие разъяснения касательно законодательства, Р.Джафаров в разное время неоднократно нарушал общественный порядок с целью получения бланков-разрешений, превышающих реальный спрос, применяя шантаж и угрозы, совершал незаконные действия, своими действиями нарушал работу службы.

В последний раз Р.Джафаров нарушил работу службы 27 декабря 2021 года. В результате служба обратилась в Наримановское районное управление полиции. По решению суда Джафаров был приговорен к 15 суткам административного ареста.

Р.Джафаров и ранее нарушал закон. Так, в письме отдела исполнения и пробации Сураханского района города Баку от 17 января 2018 года Министерству юстиции была высказана просьба приостановить выдачу ему соответствующих разрешений на перевозку автомобильным транспортом в связи с незаконным вывозом из страны автотранспортного средства, приобретенного по договору лизинга, и признать выданные разрешения недействительными.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ədliyyə Nazirliyinin müraciəti əsasında DANX-dan sahibkara verilən icazə etibarsız sayılıb

Другие новости из категории

Подписан Протокол о намерениях между Минобразования и Министерством цифрового развития и транспорта
Подписан Протокол о намерениях между Минобразования и Министерством цифрового развития и транспорта
17 февраля 2022 г. 15:36
В Азербайджане запустят спецпрограмму для выдачи бланков разрешений водителям
В Азербайджане запустят спецпрограмму для выдачи бланков разрешений водителям
17 февраля 2022 г. 14:44
Министерство отреагировало на протест водителей TIR в Баку
Министерство отреагировало на протест водителей TIR в Баку
17 февраля 2022 г. 14:22
Подготовлен проект по ремонту автомагистрали Евлах-Загатала-Грузия
ФотоПодготовлен проект по ремонту автомагистрали Евлах-Загатала-Грузия
17 февраля 2022 г. 13:05
Железнодорожные пассажироперевозки в Азербайджане увеличились более чем в 2 раза
Железнодорожные пассажироперевозки в Азербайджане увеличились более чем в 2 раза
16 февраля 2022 г. 17:22
На проспекте Нефтчиляр в Баку будут проведены ремонтные работы
На проспекте Нефтчиляр в Баку будут проведены ремонтные работы
16 февраля 2022 г. 13:24
Пассажиропоток международных аэропортов Азербайджана возрос в 4 раза
Пассажиропоток международных аэропортов Азербайджана возрос в 4 раза
16 февраля 2022 г. 13:13
В бакинском метро установят шесть новых мощных вентиляторов
ФотоВ бакинском метро установят шесть новых мощных вентиляторов
16 февраля 2022 г. 10:54
MIDA построит первый жилой квартал в Физули
MIDA построит первый жилой квартал в Физули
16 февраля 2022 г. 10:28
Уральские авиалинии  удвоят число рейсов из Екатеринбурга в Баку
"Уральские авиалинии"  удвоят число рейсов из Екатеринбурга в Баку
15 февраля 2022 г. 15:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi