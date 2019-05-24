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Выдача виз по системе ASAN Viza увеличилась втрое

​Выдача виз по системе ASAN Viza увеличилась втрое

В 2017 году по системе ASAN Viza было выдано 270 тыс., а в 2018 году количество выданных виз достигло 685 тыс. виз.

Как сообщает Report, об этом на презентации портала MyGov рассказал директор Центра развития электронного правительства Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям Фариз Джафаров.

По его словам, через портал граждане Азербайджана смогут выдавать доверенность другим лицам, получать информацию об ограничениях на выезд из страны и их причинах.

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