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Выдача разрешений на портале Yolumuz Qarabağa ограничена на неделю

Выдача разрешений на портале Yolumuz Qarabağa ограничена на неделю Выдача разрешений на портале Yolumuz Qarabağa ограничена на неделю.
Инфраструктура
30 июня 2025 г. 11:36
Выдача разрешений на портале Yolumuz Qarabağa ограничена на неделю

Выдача разрешений на портале Yolumuz Qarabağa ограничена на неделю.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Согласно информации, в связи с государственным мероприятием, которое пройдет в ближайшие дни на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, с 30 июня по 6 июля на портале Yolumuz Qarabağa не будут выдаваться разрешения для передвижения по 9 направлениям - Суговушан, Физули, Шуша, Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенд, Агдере, Агдам и Лачын.

Гражданам заранее были отправлены SMS-уведомления об этом.

Ограничений на поездки в Зангиланский и Джебраильский районы не установлено.

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Версия на азербайджанском языке “Yolumuz Qarabağa" portalında icazələrin verilməsi bir həftəlik məhdudlaşdırılıb

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