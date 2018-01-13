Ввод в эксплуатацию Центра обмена транспортом "Дярнягюль" отложен

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Ввод в эксплуатацию Центра обмена транспортом "Дярнягюль" в Баку отложен до следующей недели.

Об этом сообщил Report заведующий сектором Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

По словам М.Агаева, отсрочка связана с некоторыми техническими вопросами.

Ранее БТА объявило, что Центр обмена транспортом будет введен в эксплуатацию 13 января.

В Центре обмена транспортом возле станции метро "Дярнягюль" установлено 5 остановок-павильонов для автобусов. После запуска центра ежесуточно пассажиров будут обслуживать 112 автобусов по 11 маршрутным линиям. На территории также имеется стоянка для такси.

Отметим, что в настоящее время в Баку действуют Центры обмена транспортом "Кероглу", "28 Мая" и "Локбатан". В соответствии с концепцией создания центров, на очереди создание аналогичного центра рядом с Международным автовокзалом. В то же время небольшие Центры обмена транспортом планируется создать в ряде сел и поселков Баку.