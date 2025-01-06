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Введено в эксплуатацию пятое судно, построенное на Зыхском заводе

Введено в эксплуатацию пятое судно, построенное на Зыхском заводе Введено в эксплуатацию еще одно судно, построенное на принадлежащем ASCO судоремонтно-строительном заводе "Зых".
Инфраструктура
6 января 2025 г. 11:09
Введено в эксплуатацию пятое судно, построенное на Зыхском заводе

Введено в эксплуатацию еще одно судно, построенное на принадлежащем ASCO судоремонтно-строительном заводе "Зых".

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, буксир под названием "Азых" передан на баланс Каспийского морского нефтяного флота.

Длина судна составляет 24,72 метра, ширина - 6,60 метра, высота борта - 3 метра, осадка - 1,6 метра, дедвейт - 14 тонн.

Судно, управляемое экипажем из семи человек, развивает скорость 9 узлов. Буксир способен принять на палубу до 3 тонн груза.

"Азых" - пятое судно, построенное на заводе. Ранее были построены и переданы в эксплуатацию судна "ASCO 1", "Тертерчай", "Гекеричай" и "Баргушадчай". В настоящее время продолжается строительство еще одного судна этой серии.

Проектирование данных судов, соответствующих международным стандартам, выполнено специалистами ООО ASCO Engineering.

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Версия на английском языке ФотоASCO commissions 5th tugboat built at Zigh Ship Repair and Construction Yard
Версия на азербайджанском языке Фото“Zığ” Gəmi Təmiri və Tikintisi Zavodunda tikilmiş 5-ci yedək gəmisi istismara verilib

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