Введено в эксплуатацию пятое судно, построенное на Зыхском заводе

Введено в эксплуатацию еще одно судно, построенное на принадлежащем ASCO судоремонтно-строительном заводе "Зых".

Введено в эксплуатацию еще одно судно, построенное на принадлежащем ASCO судоремонтно-строительном заводе "Зых".

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, буксир под названием "Азых" передан на баланс Каспийского морского нефтяного флота.

Длина судна составляет 24,72 метра, ширина - 6,60 метра, высота борта - 3 метра, осадка - 1,6 метра, дедвейт - 14 тонн.

Судно, управляемое экипажем из семи человек, развивает скорость 9 узлов. Буксир способен принять на палубу до 3 тонн груза.

"Азых" - пятое судно, построенное на заводе. Ранее были построены и переданы в эксплуатацию судна "ASCO 1", "Тертерчай", "Гекеричай" и "Баргушадчай". В настоящее время продолжается строительство еще одного судна этой серии.

Проектирование данных судов, соответствующих международным стандартам, выполнено специалистами ООО ASCO Engineering.