Введено ограничение скорости для междугородних автобусов

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Бакинский международный автовокзал дал указание об ограничении скорости всех транспортных средств, осуществляющих междугородние рейсы. Об этом сообщил Report начальник смены автовокзала Мухаммед Абдуллаев.

По его словам, транспортным средствам поручено не превышать скорость более 60 км/час.

М.Абдуллаев отметил, что серьезных проблем на ведущих в регионы автодорогах нет, в связи с чем задержек в графике движения автобусов не наблюдается.

Начальник смены также подчеркнул, что количество пассажиров сократилось: "В целом, в зимнем сезоне наблюдается сокращение количества пассажиров".