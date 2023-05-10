Введен в эксплуатацию жилой комплекс, построенный для моряков по поручению президента Ильхама Алиева

В Баку введен в эксплуатацию жилой комплекс, построенный для моряков, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В Баку введен в эксплуатацию жилой комплекс, построенный для моряков, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Как сообщили Report в ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), комплекс возведен на улице Джаваншира, 9 в Хатаинском районе.

На церемонии вручения жильцам ключей, приуроченной к 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, председатель ASCO Рауф Велиев отметил, что проект был реализован по поручению президента Ильхама Алиева.

Отметим, что в комплексе, состоящем из пяти одноблочных зданий, имеется 487 квартир. Кроме того, в комплексе предусмотрены подземная автостоянка, детский сад и другие инфраструктурные объекты.

В целях обеспечения прозрачности распределение квартир осуществлялось путем жеребьевки.