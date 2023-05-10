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Введен в эксплуатацию жилой комплекс, построенный для моряков по поручению президента Ильхама Алиева

Введен в эксплуатацию жилой комплекс, построенный для моряков по поручению президента Ильхама Алиева В Баку введен в эксплуатацию жилой комплекс, построенный для моряков, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Инфраструктура
10 мая 2023 г. 15:20
Введен в эксплуатацию жилой комплекс, построенный для моряков по поручению президента Ильхама Алиева

В Баку введен в эксплуатацию жилой комплекс, построенный для моряков, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Как сообщили Report в ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), комплекс возведен на улице Джаваншира, 9 в Хатаинском районе.

На церемонии вручения жильцам ключей, приуроченной к 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, председатель ASCO Рауф Велиев отметил, что проект был реализован по поручению президента Ильхама Алиева.

Отметим, что в комплексе, состоящем из пяти одноблочных зданий, имеется 487 квартир. Кроме того, в комплексе предусмотрены подземная автостоянка, детский сад и другие инфраструктурные объекты.

В целях обеспечения прозрачности распределение квартир осуществлялось путем жеребьевки.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə dənizçilər üçün tikilən yaşayış kompleksi təhvil verilib

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