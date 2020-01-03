Введен в эксплуатацию еще один азербайджанский танкер

Танкер "Нафталан", принадлежащий транспортному флоту ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство", после капитального ремонта успешно протестирован и возвращен в эксплуатацию.

Как передает Report, об этом сообщает в пятницу ЗАО.

Согласно сообщению, в ходе ремонтных работ на судоремонтно-строительном заводе "Зых" были полностью очищены и покрашены подводная и надводная части судна, а также палуба. Отремонтированы основные двигатели, а вспомогательные двигатели заменены на новые.

"Настроены системы управления плавучего средства. Ремонтные работы также проведены в машинном отделении, установлены новые трубы, выполнены электромонтажные работы. Помимо этого, обновлены каюты экипажа, санузлы и столовые", - говорится в сообщении.

Отметим, что длина танкера "Нафталан" составляет 125,06 метров, ширина - 16,63 метра, а грузоподъемность - 4600 тонны.