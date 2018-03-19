Введен льготный тариф на транзитные железнодорожные перевозки зерна из Казахстана в Азербайджан

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) ввело 45%-ную скидку на транзитные перевозки зерна из Казахстана в Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщается на сайте РЖД.

Согласно сообщению, с 1 марта по 31 декабря включительно протоколом ОАО РЖД устанавливается индекс 0,55 на транзитные перевозки зерна в зерновозах инвентарного парка из Казахстана по маршруту Кигаш (российско-казахстанская граница) - Самур (российско-азербайджанская граница).

Отмечается, что данный индекс вступает в силу при условии освобождения РЖД от платы за пользование подвижным составом принадлежности железнодорожных администраций, задействованных в данных перевозках.