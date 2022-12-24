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Вусал Гасымлы:На восстановление освобожденных территорий выделено 9 млрд манатов

Вусал Гасымлы:На восстановление освобожденных территорий выделено 9 млрд манатов Правительство выделило около 9 млрд манатов на восстановительно-строительные работы на освобожденных от оккупации территориях.
Инфраструктура
24 декабря 2022 г. 11:42
Вусал Гасымлы:На восстановление освобожденных территорий выделено 9 млрд манатов

Правительство выделило около 9 млрд манатов на восстановительно-строительные работы на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы.

По его словам, в рамках новой программы ”Великое возвращение" на это планируется потратить в основном за счет внутренних возможностей государства около 20 млрд манатов.

Он отметил, что в то же время создаются возможности для расширения участия частного сектора в этом процессе: "С этой целью совершенствуется закон "О государственно-частном партнерстве".

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Версия на азербайджанском языке Vüsal Qasımlı: “İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə bərpa-quruculuq işlərinə 9 milyard manat ayırıb”

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