Вусал Гасымлы:На восстановление освобожденных территорий выделено 9 млрд манатов

Правительство выделило около 9 млрд манатов на восстановительно-строительные работы на освобожденных от оккупации территориях.

Правительство выделило около 9 млрд манатов на восстановительно-строительные работы на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы.

По его словам, в рамках новой программы ”Великое возвращение" на это планируется потратить в основном за счет внутренних возможностей государства около 20 млрд манатов.

Он отметил, что в то же время создаются возможности для расширения участия частного сектора в этом процессе: "С этой целью совершенствуется закон "О государственно-частном партнерстве".