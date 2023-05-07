Вугар Имранов рассказал о проведенных работах по благоустройству и строительству на освобожденных территориях

"Как известно, после освобождения наших земель от оккупации на освобожденных участках по поручению Президента Ильхама Алиева начаты работы по строительству и благоустройству".

"Как известно, после освобождения наших земель от оккупации на освобожденных участках по поручению Президента Ильхама Алиева начаты работы по строительству и благоустройству".

Как передает командированный в Карабахский экономический район сотрудник Report, об этом заявил заместитель директора Фонда социального развития вынужденных переселенцев Вугар Имранов.

По словам В.Имранова, эти работы впервые были реализованы с инфраструктурными проектами. Сюда входят дорожно-строительные, энергетические и другие проекты:

"Согласно проекту уже налажена жизнь в селах Агалы и Талыш. Также завершаются работы в центре Лачына. Параллельно ведутся строительные работы в селах Забух и Сус Лачынского района".

Он подчеркнул, что в селе Шукюрбейли планируется расселить 1 042 семьи, где первоначально будет построено 635 индивидуальных жилых домов. Параллельно начнется строительство детского сада, средней и музыкальной школы, оздоровительно-административного центра и других социальных объектов.

"В селе Гюлабирд Лачынского района планируется расселить 581 семью. Общая площадь спроектированной территории составляет 172 гектара. На первом этапе планируется построить индивидуальные дома для переселения в село 150 семей. Здесь также планируется построить школу на 432 ученических места, детский сад на 80 мест", - отметил В.Имранов.