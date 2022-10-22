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Вугар Гасанов: Зангиланский аэропорт позволяет осуществлять полеты по международным стандартам

Вугар Гасанов: Зангиланский аэропорт позволяет осуществлять полеты по международным стандартам Зангиланский аэропорт позволяет осуществлять полеты в соответствии со стандартами Международной организации гражданской авиации (ICAO) и Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
Инфраструктура
22 октября 2022 г. 17:54
Вугар Гасанов: Зангиланский аэропорт позволяет осуществлять полеты по международным стандартам

Зангиланский аэропорт позволяет осуществлять полеты в соответствии со стандартами Международной организации гражданской авиации (ICAO) и Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Об этом Report заявил директор Зангиланского международного аэропорта Вугар Гасанов.

По его словам, в целях обеспечения безопасности полетов были внедрены современные системы аэронавигационной поддержки ведущих итальянских и германских производителей, соответствующие международным требованиям ICAO. В короткие сроки были задействованы системы посадки по приборам ILS/DME, средства навигации маршрутных воздушных судов VOR/DME, автоматизированные системы авиационного и метеорологического наблюдения, первичные и вторичные радиолокационные системы. Все системы зарегистрированы в международных авиационных каталогах ICAO и "Евроконтроля".

Гасанов сообщил, что длина асфальтобетонной взлетно-посадочной полосы международного аэропорта составляет 3 000 метров, а ширина - 60 метров, что позволяет принимать широкофюзеляжные самолеты. Площадь перрона аэропорта составляет 60 тыс. квадратных метров.

Сегодня был осуществлен первый гражданский рейс в Зангиланский международный аэропорт. Полет осуществлялся на самолете "Ханкенди" авиакомпании Buta Airways.

Пассажирами рейса были спортсмены, направлявшиеся в Зангилан для участия в спортивных соревнованиях "Победное шествие", и представители СМИ.

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Версия на азербайджанском языке ФотоVüqar Həsənov: "Zəngilan aeroportunda beynəlxalq standartlara uyğun uçuşlar həyata keçiriləcək"

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