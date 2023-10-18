О нас

Вугар Байрамов: Платная дорога - это не принуждение, а возможность выбора для граждан

Вугар Байрамов: Платная дорога - это не принуждение, а возможность выбора для граждан Новый платный участок автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с Россией - это не принуждение, а возможность выбора для граждан.
Инфраструктура
18 октября 2023 г. 14:49
Вугар Байрамов: Платная дорога - это не принуждение, а возможность выбора для граждан

Новый платный участок автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с Россией - это не принуждение, а возможность выбора для граждан.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов.

По его словам, за счет скоростного режима новый участок автодороги позволит гражданам быстрее добираться до места назначения: "С учетом пропускной способности и доли в грузоперевозках следует особо подчеркнуть значимость этой автодороги".

В.Байрамов также подчеркнул, что новая дорога послужит увеличению объема грузоперевозок в ненефтяном секторе и развитию туризма в регионе: "Товарооборот между Азербайджаном и Россией превышает 3 млрд долларов США. Новая дорога сыграет важную роль в увеличении товарооборота и транспортировке продовольственных и промышленных товаров".

Напомним, что тарифы на проезд по новой автомобильной дороге от поселка Гаджи Зейналабдина Тагиева установлены в размере 9,3 гяпика, включая НДС, за 1 км пути (12 манатов за весь маршрут) для легковых автомобилей и грузовых автомобилей массой до 3,5 тонны.

Для грузовых машин и других автотранспортных средств свыше 3,5 тонны тариф установлен в размере 11,6 гяпика за 1 км (около 15 манатов за весь маршрут). Для автобусов стоимость проезда составит 7,8 гяпика за 1 км (10 манатов за весь маршрут). Транспортные средства с прицепами и полуприцепами, трехосные и четырехосные транспортные средства или грузовые автомобили TIR смогут проехать весь путь за 25 манатов (19,4 гяпика за 1 км).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Vüqar Bayramov: “Ödənişli yol vətəndaşlar üçün məcburiyyət yox, seçim imkanıdır”

Самое важное

Сегодня День восстановления государственной независимости Азербайджана
Сегодня День восстановления государственной независимости Азербайджана
18 октября 2023 г. 00:00
Президент Ильхам Алиев встретился с переселившимися в Физули жителями и представителями общественности района
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с переселившимися в Физули жителями и представителями общественности района
17 октября 2023 г. 20:20
В Азербайджане пройдут совместные азербайджано-турецкие тактические учения
В Азербайджане пройдут совместные азербайджано-турецкие тактические учения
17 октября 2023 г. 14:22
По итогам реализации I этапа программы Великого возвращения в Карабахе и Восточном Зангезуре будут проживать 140 тыс. человек
По итогам реализации I этапа программы "Великого возвращения" в Карабахе и Восточном Зангезуре будут проживать 140 тыс. человек
17 октября 2023 г. 14:04
Президент Азербайджана: На примере Физули весь мир должен увидеть, что такое зверство армян
Президент Азербайджана: На примере Физули весь мир должен увидеть, что такое зверство армян
17 октября 2023 г. 14:00
Президент: Реализуемые в Физули проекты устанавливают новые правила принципов градостроительства в мире
Президент: Реализуемые в Физули проекты устанавливают новые правила принципов градостроительства в мире
17 октября 2023 г. 13:36
Президент Азербайджана: Первый градостроительный проект мы реализуем в Физули
Президент Азербайджана: Первый градостроительный проект мы реализуем в Физули
17 октября 2023 г. 13:29
МККК: В Ханкенди и близлежащих районах будут проведены работы по эксгумации
МККК: В Ханкенди и близлежащих районах будут проведены работы по эксгумации
17 октября 2023 г. 13:13
Стали известны имена жителей Мешали, в убийстве которых обвиняется Вагиф Хачатурян
Стали известны имена жителей Мешали, в убийстве которых обвиняется Вагиф Хачатурян
17 октября 2023 г. 12:15
Европарламенту теперь сложно отнекиваться от прозвища Парламент Микки Мауса
Европарламенту теперь сложно отнекиваться от прозвища "Парламент Микки Мауса"
17 октября 2023 г. 10:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi