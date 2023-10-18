Вугар Байрамов: Платная дорога - это не принуждение, а возможность выбора для граждан

Новый платный участок автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с Россией - это не принуждение, а возможность выбора для граждан.

Новый платный участок автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с Россией - это не принуждение, а возможность выбора для граждан.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов.

По его словам, за счет скоростного режима новый участок автодороги позволит гражданам быстрее добираться до места назначения: "С учетом пропускной способности и доли в грузоперевозках следует особо подчеркнуть значимость этой автодороги".

В.Байрамов также подчеркнул, что новая дорога послужит увеличению объема грузоперевозок в ненефтяном секторе и развитию туризма в регионе: "Товарооборот между Азербайджаном и Россией превышает 3 млрд долларов США. Новая дорога сыграет важную роль в увеличении товарооборота и транспортировке продовольственных и промышленных товаров".

Напомним, что тарифы на проезд по новой автомобильной дороге от поселка Гаджи Зейналабдина Тагиева установлены в размере 9,3 гяпика, включая НДС, за 1 км пути (12 манатов за весь маршрут) для легковых автомобилей и грузовых автомобилей массой до 3,5 тонны.

Для грузовых машин и других автотранспортных средств свыше 3,5 тонны тариф установлен в размере 11,6 гяпика за 1 км (около 15 манатов за весь маршрут). Для автобусов стоимость проезда составит 7,8 гяпика за 1 км (10 манатов за весь маршрут). Транспортные средства с прицепами и полуприцепами, трехосные и четырехосные транспортные средства или грузовые автомобили TIR смогут проехать весь путь за 25 манатов (19,4 гяпика за 1 км).