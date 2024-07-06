Вугар Алиев: Ежедневно на таможенном посту "Садарак" обслуживаются почти 3 000 граждан

На таможенном посту "Садарак" ежедневно обслуживаются около 2 500-3 000 граждан.

На таможенном посту "Садарак" ежедневно обслуживаются около 2 500-3 000 граждан.

Как сообщает командированный в Нахчыван сотрудник Report, об этом сказал начальник Главного таможенного управления (ГТУ) Нахчывана Вугар Алиев в ходе визита членов Общественного совета при Государственном таможенном комитете (ГТК) и представителей СМИ в ГТУ Нахчыванской АР 5-6 июля.

Он отметил, что единственной открытой сухопутной границей Азербайджана сегодня является таможенный пост Садарак на границе с Турцией.

"Здесь ежедневно обслуживается около 350-400 легковых автомобилей. Пропускной пункт работает круглосуточно. Въезд и выезд открыт для граждан, имеющих регистрацию в Нахчыване. Граждане Турции также могут беспрепятственно перемещаться через границу", - добавил В.Алиев.