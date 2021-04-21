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Второй в 2021 году контейнерный блок-поезд Китай-Азербайджан прибыл в Баку

Второй в 2021 году контейнерный блок-поезд Китай-Азербайджан прибыл в Баку До конца 2021 года ООО «ADY Container» планирует перевезти около 50-и контейнерных блок-поездов в направлении Китай-Азербайджан
Инфраструктура
21 апреля 2021 г. 12:09
Второй в 2021 году контейнерный блок-поезд Китай-Азербайджан прибыл в Баку

Второй контейнерный поезд, отправленный в Азербайджан из китайского Циндао, прибыл в Бакинский порт.

Как передает Report со ссылкой на сообщение ЗАО "Азербайджанские железные дороги", поезд состоит из 51-го сорокафутовых контейнеров.

Транспортировка осуществлялась в рамках сотрудничества между членами Транскаспийского Международного Транспортного Консорциума - KTZ Express, ADY Container, GR Logistics and Terminals, а также Китайских Железных Дорог (CRCT) .

После прибытия в порт Актау, контейнеры были доставлены в Бакинский порт фидерным судном «Baris», оператором которого является ООО «ADY Container». 10 контейнеров, входящих в состав блок поезда, будут отправлены из Баку в Грузию, а три в Турцию.

Следует отметить, что первый контейнерный поезд по маршруту Циндао-Баку прибыл в Азербайджан в феврале этого года.

До конца 2021 года ООО «ADY Container» планирует перевезти около 50-и контейнерных блок-поездов в направлении Китай-Азербайджан.

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Версия на английском языке Second container block train China-Azerbaijan arrives in Baku in 2021
Версия на азербайджанском языке Çin-Azərbaycan 2-ci konteyner blok qatarı Bakıdadır

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