​Второй контейнерный поезд по Транскаспийскому международному транспортному маршруту транзитом через Азербайджан достиг Грузии

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Сегодня второй контейнерный поезд, движущийся по маршруту Шихэцзы-Достык-Актау-Алят-Поти, достиг пункта назначения.

Как сообщил Report руководитель пресс-службы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Надир Азмамедов, состоящий из 44 вагонов контейнерный поезд, отбывший из экспортной станции Алашанькоу Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики, транзитом через Азербайджан в течение 8 дней достиг станции Тбилиси-Узловая Грузии.

Напомним, что 3 августа тестовый контейнерный поезд, движущийся по маршруту Шихэцзы-Достык-Актау-Алят-Кешля по территории Азербайджана, Турции, Казахстана, Китая и Грузии, прибыл в расположенный в поселке Алят Бакинский международный торговый порт.

Контейнерные перевозки осуществляются благодаря совместным усилиям АО "Казахстанские железные дороги", "Китайские железные дороги", ЗАО "Азербайджанские железные дороги", ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" и Бакинского международного торгового порта и стали результатом достигнутой главами железнодорожных ведомств на заседаниях Координационного комитета Транскаспийского международного транспортного маршрута договоренности по тарифной политике и созданию приемлемых технических условий.