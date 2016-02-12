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    ​Второй контейнерный поезд из Украины прибыл в Баку

    Поезд достиг Бакинского международного морского торгового порта в 10:00

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Отбывший 7 февраля из украинского порта Ильичевск по маршруту Украина-Средняя Азия (через Грузию и Азербайджан) второй поезд прибыл в Бакинский международный морской торговый порт. Как передает Report, поезд, состоящий из 32 вагонов, достиг порта сегодня в 10:00.

    Один вагон в составе поезда будет отправлен в казахстанский порт Актау, а 31 вагон - в туркменский порт Туркменбаши. Грузы состоят из продовольственных товаров и изделий из железа.

    Напомним, что это второй поезд из Украины после присоединения страны к Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Первый экспериментальный поезд по данному маршруту достиг Баку 22 января.

    Отметим, что 14 января в Баку состоялась четырехсторонняя встреча глав железнодорожных ведомств Азербайджана, Казахстана, Грузии и Украины, в ходе которой определены комплексные конкурентоспособные условия для контейнерных поездов, а также льготные тарифные условия на экспорт грузов из Украины в Казахстан, а оттуда в Китай через территории Грузии и Азербайджана.

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