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Второй этап поддержки ВБ СТС поможет цифровизовать управление информацией

Второй этап поддержки ВБ СТС поможет цифровизовать управление информацией Второй этап поддержки Всемирного банка (ВБ) по созданию основы для цифровизации логистического коридора между Южным Кавказом и Центральной Азией поможет заинтересованным сторонам коридора с цифровизацией внутреннего управления информацией, управления движ
Инфраструктура
12 мая 2022 г. 13:49
Второй этап поддержки ВБ СТС поможет цифровизовать управление информацией

Второй этап поддержки Всемирного банка (ВБ) по созданию основы для цифровизации логистического коридора между Южным Кавказом и Центральной Азией поможет заинтересованным сторонам коридора с цифровизацией внутреннего управления информацией, управления движением и операционных систем и их интермодальной интеграцией.

Об этом сообщили Report в головном офисе Всемирного банка Вашингтоне.

“На сегодняшний день Всемирный банк работает над оказанием поддержки правительствам Азербайджана и Грузии в разработке стратегии и плана действий по улучшению грузовых перевозок и логистических показателей Транскавказского Транзитного коридора (CTC). Что касается дальнейшего вклада ВБ, мы недавно завершили первый этап нашей поддержки правительствам Азербайджана, Грузии и Казахстана для улучшения работы Среднего коридора, включая CTC, путем реализации ключевой инициативы по цифровизации информационных потоков вдоль коридора”, - добавили они.

Как отметили в банке, предлагаемые стратегия и план действий по улучшению грузовых перевозок и логистических показателей CTC нацелены на видение развития проекта и роль, которую должны сыграть Азербайджан и Грузия в превращении его в конкурентоспособную альтернативу другим региональным маршрутам для перевозки грузов, особенно контейнерных, между Китаем и Европой. Целью также является создание надежной транспортной системы в двух странах в сотрудничестве с соседними экономиками (Казахстан, Турция и другие).

В заключение в банке отметили, что хотя CTC и мог быть в невыгодном положении с точки зрения затрат и времени в пути по сравнению с некоторыми другими альтернативами на момент проведения исследования пару лет назад, он представляет собой жизнеспособный вариант для некоторых рынков и грузоотправителей, стремящихся повысить свою устойчивость и диверсифицировать свои маршруты отгрузки.

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