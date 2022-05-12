Второй этап поддержки ВБ СТС поможет цифровизовать управление информацией

Второй этап поддержки Всемирного банка (ВБ) по созданию основы для цифровизации логистического коридора между Южным Кавказом и Центральной Азией поможет заинтересованным сторонам коридора с цифровизацией внутреннего управления информацией, управления движ

Второй этап поддержки Всемирного банка (ВБ) по созданию основы для цифровизации логистического коридора между Южным Кавказом и Центральной Азией поможет заинтересованным сторонам коридора с цифровизацией внутреннего управления информацией, управления движением и операционных систем и их интермодальной интеграцией.

Об этом сообщили Report в головном офисе Всемирного банка Вашингтоне.

“На сегодняшний день Всемирный банк работает над оказанием поддержки правительствам Азербайджана и Грузии в разработке стратегии и плана действий по улучшению грузовых перевозок и логистических показателей Транскавказского Транзитного коридора (CTC). Что касается дальнейшего вклада ВБ, мы недавно завершили первый этап нашей поддержки правительствам Азербайджана, Грузии и Казахстана для улучшения работы Среднего коридора, включая CTC, путем реализации ключевой инициативы по цифровизации информационных потоков вдоль коридора”, - добавили они.

Как отметили в банке, предлагаемые стратегия и план действий по улучшению грузовых перевозок и логистических показателей CTC нацелены на видение развития проекта и роль, которую должны сыграть Азербайджан и Грузия в превращении его в конкурентоспособную альтернативу другим региональным маршрутам для перевозки грузов, особенно контейнерных, между Китаем и Европой. Целью также является создание надежной транспортной системы в двух странах в сотрудничестве с соседними экономиками (Казахстан, Турция и другие).

В заключение в банке отметили, что хотя CTC и мог быть в невыгодном положении с точки зрения затрат и времени в пути по сравнению с некоторыми другими альтернативами на момент проведения исследования пару лет назад, он представляет собой жизнеспособный вариант для некоторых рынков и грузоотправителей, стремящихся повысить свою устойчивость и диверсифицировать свои маршруты отгрузки.