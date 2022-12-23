Вторая наземная станция Бакинского метрополитена приняла первых пассажиров

Запущенная сегодня наземная станция "Ходжасан" Бакинского метрополитена приняла первых пассажиров.

Запущенная сегодня наземная станция "Ходжасан" Бакинского метрополитена приняла первых пассажиров.

Как сообщает Report, это вторая наземная и 27-я по счету станция Бакинского метрополитена.

По словам заместителя председателя ЗАО "Бакинский метрополитен" Хидаята Мамедова, длина платформы 4-й станции "фиолетовой" линии составляет 144 метра, так как "фиолетовая" линия рассчитана на движение 7-вагонных поездов: "Учитывая численность жителей, проживающих в этом районе, начальный интервал движения поездов был установлен в 16 минут."

От вестибюля станции до пассажирской платформы был построен переход длиной 59 метров. Для подъема пассажиров на уровень платформы установлены два современных эскалатора типа "Tugela FT-945" и лестница производства немецкой компании "ThyssenKrupp". Высота эскалатора составляет 4,8 метра, длина ленты - 12 метров.