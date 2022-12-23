Вторая наземная станция Бакинского метрополитена приняла первых пассажиров

Запущенная сегодня наземная станция "Ходжасан" Бакинского метрополитена приняла первых пассажиров.
Как сообщает Report, это вторая наземная и 27-я по счету станция Бакинского метрополитена.
По словам заместителя председателя ЗАО "Бакинский метрополитен" Хидаята Мамедова, длина платформы 4-й станции "фиолетовой" линии составляет 144 метра, так как "фиолетовая" линия рассчитана на движение 7-вагонных поездов: "Учитывая численность жителей, проживающих в этом районе, начальный интервал движения поездов был установлен в 16 минут."
От вестибюля станции до пассажирской платформы был построен переход длиной 59 метров. Для подъема пассажиров на уровень платформы установлены два современных эскалатора типа "Tugela FT-945" и лестница производства немецкой компании "ThyssenKrupp". Высота эскалатора составляет 4,8 метра, длина ленты - 12 метров.