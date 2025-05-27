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ВТБ: Азербайджан может стать ключевым звеном новой грузовой базы на маршруте "Север-Юг"

ВТБ: Азербайджан может стать ключевым звеном новой грузовой базы на маршруте "Север-Юг" Азербайджан обладает уникальной возможностью сыграть ведущую роль в формировании новой грузовой базы в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг".
Инфраструктура
27 мая 2025 г. 11:57
ВТБ: Азербайджан может стать ключевым звеном новой грузовой базы на маршруте Север-Юг

Азербайджан обладает уникальной возможностью сыграть ведущую роль в формировании новой грузовой базы в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг".

Как передает Report, об этом заявил советник президента - председателя правления Банка ВТБ, генеральный директор ООО "ВТБ-Проектный офис" Андрей Никитченко на Международном круглом столе в Баку "Формирование транспортного каркаса Евразии и значимая роль Азербайджана в этом процессе".

"Мы постарались сконфигурировать проект так, чтобы и Азербайджан, и Иран получили возможность создать новую грузовую базу - то, чего пока нет и что вряд ли появится без реализации этого проекта. Это не только дополнительная база и доходы для бизнеса, но и решение национальных задач развития. Мы рассматриваем его как проект не просто транспортный, а как проект регионального и макрорегионального экономического роста", - отметил А. Никитченко.

По его словам, участие в коридоре открывает для Азербайджана стратегический доступ к быстрорастущим рынкам Индийского океана.

"У страны уже есть выход на Каспий, а вот выход к Индийскому океану позволит экспортерам ориентироваться на такие рынки, как Индия - это масштабные и динамичные направления. Да, европейские рынки прибыльны, но они не растут так быстро. Поэтому “Север-Юг” открывает Азербайджану принципиально иные горизонты", - пояснил он.

Советник ВТБ подчеркнул, что Азербайджан может стать индустриальным ядром транспортной оси:

"Это может быть переработка сырья, поступающего из Беларуси или России, с последующей доработкой и экспортом. Все зависит от расчетов бизнеса. Но когда у вас есть порт Алят, выходы на Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, а на казахстанской стороне уже работает Abu Dhabi Ports Group - все складывается в пользу создания в районе Алята крупной промышленно-логистической базы. И для ее успешного функционирования критически важен выход в Индийский океане.

Он добавил, что к проекту могут присоединиться производители и инвесторы не только из России, но и из других стран, включая США и государства Азии.

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