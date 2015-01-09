Вступили в силу два связанных с Азербайджаном соглашения ЕС на 25 млн. евро

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Евросоюз окажет поддержку развитию регионов Азербайджана и усилению институционального потенциала структур госуправления.

Как заявили Report в представительстве Евросоюза в Азербайджане, вступили в силу два соглашения о финансировании с бюджетом в 25 млн. евро.

Согласно соглашениям, 10 млн. евро направят на поддержку развития сел и регионов, а 15 млн. евро - на усиление институционального потенциала избранных структур госуправления.