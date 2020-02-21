Вслед за авиаперевозками Кувейт приостановил морское сообщение с Ираном

Кувейт временно остановил водное сообщение с Ираном из-за появления новых случаев заболевания коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на кувейтское агентство KUNA, власти хотят избежать «любой возможности передачи инфекции между пассажирами судов». Об этом сообщает корпорация кувейтских портов. От авиаперевозок отказалась компания Kuwait Airways.

В общей сложности в Иране зафиксировано пять случаев заражения коронавирусом. Два человека умерли 19 февраля. В Минздраве страны утверждают, что их иммунитет был ослаблен из-за возраста.

Kuwait Airways приостановила полеты в Иран по распоряжению Минздрава и Главного управления гражданской авиации. Аналогичное решение о приостановке полетов приняла компания Iraqi Airways.

В Китае от коронавируса нового вида COVID-19 умерло более 2,2 тысяч человек. Заражено почти 75,5 тысяч человек. 11 тысяч находится в тяжелом состоянии, 18,2 тысяч выписали из больницы.

В России действуют ограничения на сообщение с Китаем. Введено ограничение на въезд граждан КНР. Власти объяснили это решение тем, что в страну едут тысячи китайцев из-за ужесточения мер в отдельных населенных пунктах КНР.