Всемирный форум городского развития пройдет в Баку в мае 2026 года

Всемирный форум городского развития (WUF13) пройдет в Баку 18-22 мая 2026 года.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев на встрече с исполнительным директором Программы ООН по населенным пунктам Анаклаудией Розбах.

На встрече говорилось о существенном прогрессе сотрудничества между UNHabitat и Азербайджаном, наблюдаемом со времени проведения 1-го (2022 г.) и 2-го (2023 г.) Национальных градостроительных форумов Азербайджана. Было отмечено, что это сотрудничество привело к созданию платформы, поддерживающей развитие устойчивых городов в регионе. Стороны провели обмен мнениями о совместных инициативах в области устойчивого градостроительства и будущих целях в этом направлении.