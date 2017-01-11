Всемирный Банк ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2017-2018 годах

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Всемирный Банк ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2017-2018 годах.

Как передает Report, об этом говорится в аналитическом обзоре организации «Глобальные экономические перспективы».

Ожидается, что по итогам 2017 года мировая экономика вырастет на 2,7% (в июне 2016 г. прогноз составлял +2,8%), а в 2018 году – на 2,9% (в июне 2016 г. ожидалось +3%). В 2019 году Всемирный Банк ожидает роста мировой экономики на 2,9%.

По оценкам экономистов ВБ, темпы роста мировой экономики замедлились до минимума со времен мирового финансового кризиса – 2,3%.

«Быстрый рост курса доллара США и рост доходности американских облигаций привели к ухудшению условий кредитования для развивающихся экономик, и в некоторых случаях вызвали существенный отток капитала. В 2017 году рост мирового ВВП должен ускориться до 2,7%», - считают экономисты Всемирного Банка.