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Всемирный банк: Сокращение потерь воды в Азербайджане должно стать приоритетным направлением

Всемирный банк: Сокращение потерь воды в Азербайджане должно стать приоритетным направлением Нехватка водных ресурсов является критическим фактором для Азербайджана, и сокращение потерь воды должно стать приоритетным направлением.
Инфраструктура
18 сентября 2024 г. 14:59
Всемирный банк: Сокращение потерь воды в Азербайджане должно стать приоритетным направлением

Нехватка водных ресурсов является критическим фактором для Азербайджана, и сокращение потерь воды должно стать приоритетным направлением.

Как сообщает Report, об этом сказала старший специалист Всемирного банка по водоснабжению и санитарии Смита Мисра на мероприятии "Переход к эффективным институтам и программам в водном секторе для решения проблем водной безопасности" в Баку.

По ее словам, учитывая принятие программы опреснения морской воды в Баку, крайне важно снизить потери воды в столице до экономического уровня - 20-30%: "Этого можно добиться в рамках государственно-частного партнерства. Первым ключевым шагом для привлечения необходимого опыта и финансовых инструментов частного сектора является подготовка технико-экономического обоснования по городу Баку".

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Версия на английском языке World Bank: Reducing water losses should be priority for Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı: Azərbaycanda su itkilərinin azaldılması prioritet istiqamət olmalıdır

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