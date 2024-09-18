Всемирный банк: Одной из важных проблем в водном секторе является то, что большая часть воды не приносит дохода

Всемирный банк: Одной из важных проблем в водном секторе является то, что большая часть воды не приносит дохода

Одной из важных проблем в водном секторе Азербайджана является то, что большая часть воды не приносит дохода.

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Одной из важных проблем в водном секторе Азербайджана является то, что большая часть воды не приносит дохода. Как сообщает Report, об этом заявила старший специалист Всемирного банка по водоснабжению и санитарии Смита Мисра на мероприятии на тему "Переход к эффективным институтам и программам в водном секторе для решения проблем водной безопасности" в Баку. По ее словам основными причинами данной ситуации являются старые трубы, коррозия и запущенность. Кроме того, представитель Всемирного банка отметила, что 75% населения Азербайджана пользуется водой через водопровод, однако это не является показателем надежного и устойчивого обслуживания: "Санузлы 69% населения улучшены, но большинство этих объектов расположены в городах, а в селах инфраструктура старая". Мисра также подчеркнула, что Азербайджан на 70% зависит от трансграничных вод, и эти ресурсы сокращаются: "Не только трансграничные воды, но и другие водные ресурсы имеют проблемы истощения, засоления и загрязнения. По этой причине водные ресурсы и качество воды должны регулироваться". Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке WB: Substantial amount of non-revenue water is critical issue in Azerbaijan's water sector