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Всемирный банк: Одной из важных проблем в водном секторе является то, что большая часть воды не приносит дохода

Всемирный банк: Одной из важных проблем в водном секторе является то, что большая часть воды не приносит дохода Одной из важных проблем в водном секторе Азербайджана является то, что большая часть воды не приносит дохода.
Инфраструктура
18 сентября 2024 г. 14:56
Всемирный банк: Одной из важных проблем в водном секторе является то, что большая часть воды не приносит дохода

Одной из важных проблем в водном секторе Азербайджана является то, что большая часть воды не приносит дохода.

Как сообщает Report, об этом заявила старший специалист Всемирного банка по водоснабжению и санитарии Смита Мисра на мероприятии на тему "Переход к эффективным институтам и программам в водном секторе для решения проблем водной безопасности" в Баку.

По ее словам основными причинами данной ситуации являются старые трубы, коррозия и запущенность.

Кроме того, представитель Всемирного банка отметила, что 75% населения Азербайджана пользуется водой через водопровод, однако это не является показателем надежного и устойчивого обслуживания: "Санузлы 69% населения улучшены, но большинство этих объектов расположены в городах, а в селах инфраструктура старая".

Мисра также подчеркнула, что Азербайджан на 70% зависит от трансграничных вод, и эти ресурсы сокращаются: "Не только трансграничные воды, но и другие водные ресурсы имеют проблемы истощения, засоления и загрязнения. По этой причине водные ресурсы и качество воды должны регулироваться".

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Версия на английском языке WB: Substantial amount of non-revenue water is critical issue in Azerbaijan's water sector
Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı: Su sektorunda vacib məsələlərdən biri suyun böyük hissəsinin gəlir gətirməməsidir

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