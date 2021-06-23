Всемирный банк изучил соответствие азербайджанских сел "умной" концепции

Всемирный банк подготовил отчет о потенциале азербайджанских территорий для реализации концепции "умного села".

Всемирный банк подготовил отчет о потенциале азербайджанских территорий для реализации концепции "умного села".

Об этом Report сообщила менеджер ВБ по Азербайджану Сара Майкл (Sara Michael).

Она рассказала, что отчет основан на мнениях жителей села:

"Мы провели исследование об "умных деревнях". Об этой концепции правительство рассказало очень подробно. Эта исследовательская работа была начата три года назад. Пользуясь плодами деятельности Всемирного банка в других странах, изучается потенциал сельских населенных пунктов по всей территории Азербайджана в связи с превращением их в "умные центры" и налаживания связи между ними. Это просто аналитический отчет. Мы предполагаем, что он будет полезен правительству".

Исследования разрабатываются совместно с сельским населением и рассчитываются на основе их приоритетов и реалий. В данном отчете содержится анализ готовности к внедрению подхода "умных деревень" в Азербайджане и основан на мнениях жителей села в июне 2020 года.

Согласно результатам анализа, несмотря на осведомленность сельских жителей о таких цифровых платформах как социальные сети и государственные электронные услуги, возможности их использования ограничены. Несмотря на ограниченную цифровую связь и данные, существует потенциал для расширения использования технологий в ряде секторов", - говорится в отчете.

Отзывы сельских жителей охватывают девять тем: цифровая связь, местное управление и государственные электронные услуги, сельское хозяйство и аграрный бизнес, туризм и ремесла, доступ к финансовым инструментам, транспорт и мобильность, коммунальные услуги, образование и здравоохранение.

Респонденты отметили одинаковые трудности в использовании цифровых технологий. Это медленное или недоступное широкополосное подключение к интернету, высокие цены на оборудование, высокая стоимость мобильных данных и отсутствие знаний и навыков, связанных с более эффективным использованием цифровых инструментов. В основном, сельские жители пользуются такими приложениями как Facebook, Instagram, YouTube, Telegram и Google Hangouts.

Всемирный банк считает, что создание сервисных центров ASAN стало важным достижением на пути упрощения госуслуг, предоставляемых гражданам: "Но сельские жители сталкиваются с препятствиями в использовании этих услуг. Многие государственные службы по-прежнему требуют от граждан и предпринимателей письменных заявлений на выдачу лицензий и разрешений. Цифровизация важна для более быстрого предоставления услуг".

ВБ среди основных потребностей фермеров указал на нехватку воды, доступ к финансовым инструментам, проблемы с логистикой, отсутствие или очень ограниченное единство фермеров. Респонденты сообщают, что они используют социальные сети для связи с покупателями и получения советов от опытных агрономов, но это, как правило, индивидуально и не получило широкого распространения. Некоторые фермеры жаловались на задержки в предоставлении субсидий. Цифровые платформы также могут быть использованы для большей прозрачности в предоставлении субсидий.

Среди основных проблем, с которыми сталкиваются сельские жители при доступе к финансовым инструментам, это высокие процентные ставки, взимаемые банками, высокая стоимость обеспечения, требуемого банками, и недоверие к банковской системе. Сельские жители заявляют, что не доверяют банковской системе.

"Представленные аналитические результаты предоставляют правительству Азербайджана надежный инструмент для корректирования политики и инвестиций в сельских районах страны", - говорится в отчете.