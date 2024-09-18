Всемирный банк: Эффективность ирригационных систем в Азербайджане низкая

Эффективность ирригационных систем в большинстве регионов Азербайджана колеблется в пределах 20-50%, а в целом по стране низкая - 37%.

Как сообщает Report, об этом говорится в докладе Всемирного банка (ВБ) "Переход к эффективным институтам и программам водного сектора для решения проблем водной безопасности".

Согласно документу, этот показатель отражает сценарий, при котором эффективность транспортировки и использования составляет около 60%. В отчете отмечается, что использование устаревшей инфраструктуры может привести к значительным потерям воды.

"При этом, по данным Государственного комитета статистики Азербайджана, эффективность транспортировки для обширных канальных систем в стране составляет 73%, что значительно выше показателя, считающегося приемлемым (60%). Эта ситуация может указывать на то, что потери в мелких хозяйствах не учитываются в официальной статистике, что влияет на общую эффективность", - говорится в докладе.