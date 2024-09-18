О нас

Всемирный банк: Эффективность ирригационных систем в Азербайджане низкая

Всемирный банк: Эффективность ирригационных систем в Азербайджане низкая
Инфраструктура
18 сентября 2024 г. 16:42
Всемирный банк: Эффективность ирригационных систем в Азербайджане низкая

Эффективность ирригационных систем в большинстве регионов Азербайджана колеблется в пределах 20-50%, а в целом по стране низкая - 37%.

Как сообщает Report, об этом говорится в докладе Всемирного банка (ВБ) "Переход к эффективным институтам и программам водного сектора для решения проблем водной безопасности".

Согласно документу, этот показатель отражает сценарий, при котором эффективность транспортировки и использования составляет около 60%. В отчете отмечается, что использование устаревшей инфраструктуры может привести к значительным потерям воды.

"При этом, по данным Государственного комитета статистики Азербайджана, эффективность транспортировки для обширных канальных систем в стране составляет 73%, что значительно выше показателя, считающегося приемлемым (60%). Эта ситуация может указывать на то, что потери в мелких хозяйствах не учитываются в официальной статистике, что влияет на общую эффективность", - говорится в докладе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке World Bank says efficiency of irrigation systems is low in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı: "Azərbaycandakı suvarma sistemlərinin səmərəliliyi aşağıdır"

Другие новости из категории

Завтра на улице Сулеймана Ахмедова ограничат движение транспорта
Завтра на улице Сулеймана Ахмедова ограничат движение транспорта
18 сентября 2024 г. 15:46
На COP29 будет представлена инициатива по озеленению Среднего коридора
На COP29 будет представлена инициатива по "озеленению" Среднего коридора
18 сентября 2024 г. 15:20
Всемирный банк: Сокращение потерь воды в Азербайджане должно стать приоритетным направлением
Всемирный банк: Сокращение потерь воды в Азербайджане должно стать приоритетным направлением
18 сентября 2024 г. 14:59
Всемирный банк: Одной из важных проблем в водном секторе является то, что большая часть воды не приносит дохода
Всемирный банк: Одной из важных проблем в водном секторе является то, что большая часть воды не приносит дохода
18 сентября 2024 г. 14:56
Судоходная компания MSC планирует увеличить долю контейнерных перевозок в Центральную Азию
Судоходная компания MSC планирует увеличить долю контейнерных перевозок в Центральную Азию
18 сентября 2024 г. 14:29
CFR Marfa: Средний коридор создает возможности для всех сторон
CFR Marfa: Средний коридор создает возможности для всех сторон
18 сентября 2024 г. 14:19
MALBI-trans: Азербайджану следует использовать новые возможности Среднего коридора
MALBI-trans: Азербайджану следует использовать новые возможности Среднего коридора
18 сентября 2024 г. 14:15
Петер Михалко: ЕС продолжит поддерживать усилия Азербайджана по эффективному использованию воды
Петер Михалко: ЕС продолжит поддерживать усилия Азербайджана по эффективному использованию воды
18 сентября 2024 г. 13:49
KazGrain: Средний коридор демонстрирует активный рост грузопотока
KazGrain: Средний коридор демонстрирует активный рост грузопотока
18 сентября 2024 г. 13:42
Крупная судоходная компания планирует открыть офис в Азербайджане
Крупная судоходная компания планирует открыть офис в Азербайджане
18 сентября 2024 г. 13:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi