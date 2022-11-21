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ВБ: Азербайджану представлены предварительные контуры "дорожной карты" в связи с "умным селом"

ВБ: Азербайджану представлены предварительные контуры "дорожной карты" в связи с "умным селом" Всемирный банк представил правительству Азербайджана рамки, связанные с применением концепции "умное село", глобальные примеры, а также предварительные контуры "дорожной карты" по применению этой концепции.
Инфраструктура
21 ноября 2022 г. 12:31
ВБ: Азербайджану представлены предварительные контуры дорожной карты в связи с умным селом

Всемирный банк представил правительству Азербайджана рамки, связанные с применением концепции "умное село", глобальные примеры, а также предварительные контуры "дорожной карты" по применению этой концепции.

Как сообщает Report, об этом менеджер Всемирного банка по стране Сара Майкл заявила на проходящей в Баку международной конференции "Инновационный подход к развитию городов и сельской местности: умные города и села".

"Мы продолжаем поддерживать правительство Азербайджана в реализации очень важных и инновационных инициатив. Всемирный банк поддерживает инициативы "умного села" в различных странах, регионах. Мы гордимся оказанием поддержки азербайджанскому правительству в реализации программы "умное село". В прошлом году мы опубликовали отчет "Умные села в Азербайджане", - отметила она.

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Версия на английском языке WB: 'Initial outlines of Road Map regarding Smart Village presented to Azerbaijan'
Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı: "Azərbaycana "Ağıllı kənd"lə bağlı "Yol xəritəsi"nin ilkin konturları təqdim edilib"

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