Всемирная конференция портов отменена из-за опасений коронавируса

Международная ассоциация портов и гаваней (IAPH) отменила Всемирную конференцию портов IAPH 2020, которая должна была состояться с 17 по 19 марта в Антверпене, Бельгия.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, данный шаг вызван опасениями по поводу коронавируса.

“Мы приняли совместное решение, заботясь о благополучии всех наших участников. В скором времени будет объявлено, возможно ли перенести мероприятие на другую дату в 2020 году”, - пояснил президент Сантьяго Гарсия Мила.

Напомним, что Всемирная конференция портов проходила 9-10 мая 2018 года в Баку.