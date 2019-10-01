Шахин Алескеров: Все таможенно-пропускные пункты могут работать в круглосуточном режиме - ИНТЕРВЬЮ

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Начальник Главного управления контроля за таможенными постами Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Алескеров дал интервью агентству Report.

- Сколько человек прошло через пять основных таможенно-пропускных пунктов страны (Красный мост, Самур, Мазымчай, Астара и Билясувар) за первые 8 месяцев 2019 года и как эта цифра изменилась по сравнению с предыдущим годом?

- В январе-августе текущего года через эти посты в страну прибыло в общей сложности 5 785 756 человек, в том числе 3 663 567 граждан Азербайджана и 2 122 189 иностранных граждан, а покинули таможенную территорию 5 812 880 человек, в том числе 3 709 945 граждан Азербайджана и 2 102 935 иностранцев.

Хотелось бы отметить, что за соответствующий период прошлого года в страну прибыло 4 968 431 человек, в том числе 3 011 132 гражданина Азербайджана, 1 957 299 иностранных граждан, отбыло из страны 5 012 346 человек, в том числе 3 066 682 гражданина Азербайджана, 1 945 664 иностранца.

Как показывают цифры, в годовом сравнении число прибывших в страну возросло на 817 325 человек или 17%, покинувших ее – на 800 534 человек или 16%.

- Сколько транспортных средств пересекло эти посты за тот же период? Не могли бы вы сравнить эти цифры с аналогичным периодом прошлого года?

- С января по август текущего года на территорию страны въехало 174 216 грузовых автомобилей, 407 575 легковых автомобилей и 14 563 пассажирских автобусов. В соответствующем периоде прошлого года эти цифры составили 154 330 грузовиков, 296 160 легковых автомобилей, 12 051 пассажирский автобус.

В годовом сравнении въехало на 19 886 или 13% больше грузовых транспортных средств, 111 415 или 38% легковых автомобилей и 2 512 или 21% пассажирских автобусов (в общей сложности больше на 133 813 транспортных средств или 29%).

В отчетном периоде из страны выехало 168 508 грузовых автомобилей, 390 951 легковых автомобилей и 14 307 пассажирских автобусов. В соответствующем периоде прошлого года эти цифры составили 150 188 грузовиков, 287 286 легковых автомобилей, 11 284 пассажирских автобусов.

В годовом сравнении выехало на 18 320 или 13% больше грузовых транспортных средств, 103 665 или 36% легковых автомобилей и 3 023 или 27% пассажирских автобусов (в общей сложности больше на 125 008 транспортных средств или 28%).

По сравнению с 2017 годом также наблюдается рост на 38%, 58% и 27% соответственно, что в целом, позволяет говорить о тенденции роста.

- Сегодня большинство таможенных пунктов в Азербайджане работают круглосуточно. По какой причине некоторые посты пока еще не перешли на этот режим? И переход каких из пунктов ожидается в ближайшем будущем?

- Не работают в круглосуточном режиме посты "Ширванлы" и "Зухул" в подчинении Северного территориального главного таможенного управления, "Горадиз" в подчинении Южного территориального главного таможенного управления, "Муганлы" и "Садыхлы" Западного территориального главного таможенного управления. Можно организовать работу всех таможенных постов в круглосуточном режиме, у нас достаточно материально-технической базы. Однако данный вопрос должен согласовываться с противоположной стороной и с учетом нескольких факторов. Сюда входит наличие необходимости в круглосуточной работе постов, экономическая эффективность, возможности инфраструктуры и воля и усилия обеих сторон.

Недавно мы приняли участие на встрече в Дербенте в целях укрепления сотрудничества с Северо-Кавказским таможенным управлением России, на которой обсудили координацию деятельности по ускорению прохождения товаров и транспортных средств через таможенные посты, увеличение пропускной способности контрольно-пропускных пунктов "Ширванлы" и "Ханоба". Соответствующий план деятельности находится в процессе утверждения.

- Как известно, в рамках проекта "Поддержка развития пограничного пункта пропуска Красный мост между Азербайджаном и Грузией" при содействии ООН был построен Центр по упрощению торговли (Trade Facilitation Unit). Предусмотрена ли реализация подобных проектов на других постах?

- В 2016 году начата реализация проекта "Поддержка развития пограничного пункта пропуска Красный мост между Азербайджаном и Грузией" в рамках Панели Восточного партнерства по Комплексному управлению границами. Этот проект является показателем перспективных планов Государственного таможенного комитета по обеспечению безопасности перевозок через границу, регулирования потока товаров и транспортных средств. Построенный в рамках проекта Центр по упрощению торговли позволяет ускорить операции на пропускных пунктах, проводить фитосанитарный, санитарный и таможенный контроль за пределами пограничного пункта, на территории терминала. На территории имеются места для выгрузки грузов, склады для хранения товаров, автостоянки для транспортных средств. В то же время рассматриваются возможности создания аналогичных центров на других пограничных пунктах в соответствии с проектом ООН.

- На каком этапе находится строительство пограничного пункта "Ханоба" на границе с Россией?

- Прежде всего, хотел бы отметить, что административное здание на указанном пункте было построено в 1995 году, а пристройки - в 2001 году. На сегодняшний день возникла необходимость расширения инфраструктуры этого пункта и приграничного с Россией таможенного поста "Ширванлы" в соответствии с международными стандартами. Соответствующие предложения уже представлены правительству.

- Совсем недавно Азербайджан и Грузия обсуждали создание совместного таможенно-пропускного пункта. Какие работы проделаны в этом направлении?

- На рабочей встрече между представителями таможенных служб Азербайджана и Грузии в Тбилиси стороны обсудили проектирование нового совместного таможенно-пропускного пункта "Шелковый путь - Абрешумис Гза" на азербайджано-грузинской границе, а также организацию совместного таможенного контроля. После подписания проекта "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Грузии о пропускных пунктах между Азербайджанской Республикой и Грузией" после прохождения соответствующих внутригосударственных процедур достигнута договоренность о подготовке соответствующих правил с участием экспертов с обеих сторон для реализации необходимого механизма в соответствии с положениями соглашения. Окончательный текст соглашения с учетом заключений и предложений соответствующих государственных органов был передан в Министерство иностранных дел Азербайджана, откуда будет направлен грузинской стороне.