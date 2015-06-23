​Все соревнования "Баку-2015" обеспечены услугами ИКТ на высоком уровне

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ "На всех соревнованиях, организованных в связи с I Европейскими играми, вопрос обеспечения телекоммуникационными услугами организован на высоком уровне".

Как сообщили Report из пресс-службы министерства связи и высоких технологий, об этом заявил заместитель гендиректора Производственного объединения "Бакинская телефонная связь" (ПОБТС) Ханкиши Кишиев.

Он сказал, что коммуникационные услуги будут оказаны на высоком уровне до окончания игр.

Заявив, что на играх не возникло никаких проблем, перерывов, задержек с международным вещанием, передачей и приемом информации, Х.Кишиев выразил уверенность в том, что до конца игр никаких проблем не возникнет.

Заместитель гендиректора отметил об осуществлении обдуманных, всесторонних и комплексных мероприятий. Он добавил, что принятые в сфере коммуникации шаги одобряются не только общественностью страны, но и гостями, приехавшими в Баку по случаю Европейских игр.

"Телекоммуникационная инфраструктура, созданная как в Деревне атлетов, так и в спортивных центрах, где проводятся игры, получила высокую оценку каждого из гостей.

С помощью телекоммуникационных услуг гости с легкостью могут осуществить любую операцию. Созданная инфраструктура позволяет им быстро получать и передавать информацию. Отметив эти нюансы, гости выразили удовлетворенность работами, проведенными в направлении ИКТ. С их слов становится ясно, что телекоммуникационная инфраструктура соответствует требованиям", - сказал Х.Кишиев.