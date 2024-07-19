Все рейсы в голландском аэропорту Схипхол отменены или задержаны из-за сбоя

Все рейсы в голландском аэропорту Схипхол отменены или задерживаются из-за глобального компьютерного сбоя.

Все рейсы в голландском аэропорту Схипхол отменены или задерживаются из-за глобального компьютерного сбоя.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил информационный портал NL Times.

Как утверждает интернет-издание, "абсолютно все рейсы" отменены или задерживаются.

Электронное табло на сайте аэропорта свидетельствует о том, что ситуация затронула не все рейсы, некоторые прибывают и отбывают по расписанию.

"В настоящее время произошел глобальный компьютерный сбой, - говорится на сайте аэропорта. - Этот сбой также серьезно повлиял на полеты в и из Схипхола". В частности, крупнейшая голландская авиакомпания KLM заявила, что из-за сбоя стало невозможным выполнять рейсы.