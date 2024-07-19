О нас

Все рейсы в голландском аэропорту Схипхол отменены или задержаны из-за сбоя

Все рейсы в голландском аэропорту Схипхол отменены или задержаны из-за сбоя Все рейсы в голландском аэропорту Схипхол отменены или задерживаются из-за глобального компьютерного сбоя.
Инфраструктура
19 июля 2024 г. 16:08
Все рейсы в голландском аэропорту Схипхол отменены или задержаны из-за сбоя

Все рейсы в голландском аэропорту Схипхол отменены или задерживаются из-за глобального компьютерного сбоя.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил информационный портал NL Times.

Как утверждает интернет-издание, "абсолютно все рейсы" отменены или задерживаются.

Электронное табло на сайте аэропорта свидетельствует о том, что ситуация затронула не все рейсы, некоторые прибывают и отбывают по расписанию.

"В настоящее время произошел глобальный компьютерный сбой, - говорится на сайте аэропорта. - Этот сбой также серьезно повлиял на полеты в и из Схипхола". В частности, крупнейшая голландская авиакомпания KLM заявила, что из-за сбоя стало невозможным выполнять рейсы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В Актау подписана дорожная карта по развитию восточной ветки коридора Север - Юг в обход Азербайджана
В Актау подписана дорожная карта по развитию восточной ветки коридора "Север - Юг" в обход Азербайджана
19 июля 2024 г. 16:41
Сбой в системе Windows не повлиял на работу Бакинского аэропорта
Сбой в системе Windows не повлиял на работу Бакинского аэропорта
19 июля 2024 г. 15:10
В Баку ремонтируется часть улицы Ахмеда Раджабли
ФотоВ Баку ремонтируется часть улицы Ахмеда Раджабли
19 июля 2024 г. 14:41
Глобальный сбой повлиял на работу крупнейшего в Европе порта в Роттердаме
Глобальный сбой повлиял на работу крупнейшего в Европе порта в Роттердаме
19 июля 2024 г. 13:26
AYNA: Разрабатывается транспортная система в направлении городов Шуша, Лачын и Ханкенди
AYNA: Разрабатывается транспортная система в направлении городов Шуша, Лачын и Ханкенди
19 июля 2024 г. 12:18
Замминистра: В BakuBus требуется 1 000 водителей 
Замминистра: В BakuBus требуется 1 000 водителей 
19 июля 2024 г. 12:15
Turkish Airlines, Air France предупредили о проблемах с бронированием и регистрацией билетов
Turkish Airlines, Air France предупредили о проблемах с бронированием и регистрацией билетов
19 июля 2024 г. 12:14
Крупнейший британский железнодорожный оператор сообщил о сбоях
Крупнейший британский железнодорожный оператор сообщил о сбоях
19 июля 2024 г. 12:07
AYNA: 11 физических и юридических лиц получили разрешение на деятельность оператора такси
AYNA: 11 физических и юридических лиц получили разрешение на деятельность оператора такси
19 июля 2024 г. 11:05
В Баку количество такси сократилось вдвое
В Баку количество такси сократилось вдвое
19 июля 2024 г. 10:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi