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Время железнодорожных грузоперевозок между Грузией и Азербайджаном сократится

Время железнодорожных грузоперевозок между Грузией и Азербайджаном сократится Время грузоперевозок между Грузией и Азербайджаном по железной дороге сократится на 4 часа.
Инфраструктура
3 мая 2022 г. 14:50
Время железнодорожных грузоперевозок между Грузией и Азербайджаном сократится

Время грузоперевозок между Грузией и Азербайджаном по железной дороге сократится на 4 часа.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Азиатского банка развития (АБР), одного из партнеров проекта модернизации железных дорог Грузии, за 2021 год.

Согласно документу, после реализации проекта среднее время прибытия грузовых поездов от азербайджанской границы до порта Батуми сократится на 4 часа.

В прошлом году АО “Грузинские железные дороги” впервые разместило “зеленые” облигации на Лондонской фондовой бирже, объем привлеченных средств составил 500 млн долларов США. АБР выступил одним из ключевых партнеров сделки, выделив 50 млн долларов США.

В результате модернизации железнодорожной сети Грузии ежегодный объем грузоперевозок увеличится с 27 млн тонн (в 2020 году) до 48 млн тонн в 2024 году.

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Версия на английском языке Time of rail freight transportation between Georgia and Azerbaijan to drop
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanla Azərbaycan arasında dəmir yolu ilə yük daşımalarının vaxtı azalacaq

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